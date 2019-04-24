Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine giden Mustafa Y. idaresindeki 06 BFL 428 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Ümran G, Dilek Y, İlyas Y. ve Emre Can G. yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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