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Otomobil bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu!

06.12.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil bayisinde yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle bayide bulunan araçlardan 2'si kullanılamaz hale gelirken, 2 otomobilde de hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Öte yandan yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

Otomobil bayisinde korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu!

Bursa'da bir araç bayisinin otoparkında bulunan 1'i cip 2 araç yanarak kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.

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Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç markasına ait bayinin boya koruma alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparkta bulanan 1’i cip ve 3 otomobile daha araca sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına yaklaşık bir saat müdahale ederek kontrol altına alırken sıfır araçlar küle döndü.

H2

Bayi otoparkında bulunan 2 sıfır araç kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi. Öte yandan yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi. (İHA)

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yangın Bursa Otomobil

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