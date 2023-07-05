HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İki otomobil çalan kadın hırsız polisleri peşine taktı! Kaza yapınca yakayı ele verdi

İki otomobil çalan kadın hırsız polisleri peşine taktı! Kaza yapınca yakayı ele verdi

05.07.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da park halindeki otomobili Ç.B. (29) isimli kadın, polis ekiplerini peşine taktı. Kovalamaca sırasında bir evin duvarına çarpan kadın yakalandı. Kadının aynı bölgede başka bir otomobili daha çaldığı belirlendi. Kadının otomobilleri çalma anı ise güvelik kameralarına yansıdı.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale ve Bahçelievler Mahallesi'nde anahtarı üzerinde bırakılarak park edilen iki otomobil çalındı. Aracını park ettiği yerde bulamayan sahiplerinden biri, bu sırada devriye görevi yürüten polis ekiplerine durumu anlattı.

EVİN DUVARINA ÇARPTI

Çevrede yaptığı araştırmada çalıntı otomobili tespit eden polis ekibi, Ç.B. isimli kadın sürücüyü takip etmeye başladı. Polisten kaçmaya çalışan Ç.B. ise otomobille bir evin duvarına çarpınca yakalandı.

corumda-iki-otomobilin-calan-kadin-supheli-polisin-takibiyle-yakalandi_2791_dhaphoto3

Diğer otomobilin de aynı şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Diğer araç Gülabibey Mahallesi Millet Caddesi üzerinde plakaları sökülmüş şekilde park halinde bulundu.

corumda-iki-otomobilin-calan-kadin-supheli-polisin-takibiyle-yakalandi_2791_dhaphoto4

Olay yeri inceleme ekiplerince iki otomobili çaldığı belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan iki aracın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğu evlendirilmek istenmişti! Skandal olayda yeni gelişme: Damat adayı tutuklandı15 yaşındaki kız çocuğu evlendirilmek istenmişti! Skandal olayda yeni gelişme: Damat adayı tutuklandı
MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkatMEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat
Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'
Anahtar Kelimeler:
Çorum hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Hastanenin otoparkında hemşire diyaliz hastasıyla cinsel ilişkiye girdi

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Adım adım takip edip tecavüz etti! Tatili kabusa döndü

Adım adım takip edip tecavüz etti! Tatili kabusa döndü

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.