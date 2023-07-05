İki otomobil çalan kadın hırsız polisleri peşine taktı! Kaza yapınca yakayı ele verdi

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale ve Bahçelievler Mahallesi'nde anahtarı üzerinde bırakılarak park edilen iki otomobil çalındı. Aracını park ettiği yerde bulamayan sahiplerinden biri, bu sırada devriye görevi yürüten polis ekiplerine durumu anlattı.

EVİN DUVARINA ÇARPTI

Çevrede yaptığı araştırmada çalıntı otomobili tespit eden polis ekibi, Ç.B. isimli kadın sürücüyü takip etmeye başladı. Polisten kaçmaya çalışan Ç.B. ise otomobille bir evin duvarına çarpınca yakalandı.

Diğer otomobilin de aynı şüpheli tarafından çalındığı belirlendi. Diğer araç Gülabibey Mahallesi Millet Caddesi üzerinde plakaları sökülmüş şekilde park halinde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerince iki otomobili çaldığı belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan iki aracın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)



