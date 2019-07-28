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Otomobil, elektrik direğine çarptı: 3 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:43 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da virajlı yolda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

Otomobil, elektrik direğine çarptı: 3 ağır yaralı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da virajlı yolda kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Aziziye Mahallesi Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 THS 71 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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Otomobil, elektrik direğine çarptı: 3 ağır yaralıOtomobil, elektrik direğine çarptı: 3 ağır yaralı

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