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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 11:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 M 2762 plakalı otomobil ile 63 B 4898 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle ters döndü. Biri ağır yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

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