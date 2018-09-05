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Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Özdemir’in (66) kullandığı 58 ER 320 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolunun Şarkışla ilçesi girişinde Ö.Ö. (29) yönetimindeki Şarkışla Belediyesine ait 58 HB 229 plakalı hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı.

Sürücü, otomobilde bulunan eşi Aysel Özdemir (61) ile kızı Badem (38), torunları Furkan (5) ve Yusuf Kaya (12) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan sürücü ve eşi Aysel Özdemir, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aysel Özdemir, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sivas'taki hastanelere sevk edilen yaralılardan Hüseyin Özdemir, Badem ve Yusuf Kaya'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Şarkışla trafik kazası

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