Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına düştü. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü Serdar Sezgin, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Yankı Sokak üzerinde meydana geldi. Serdar Sezgin'in kullandığı, 34 PB 648 plakalı otomobil, yolun daraldığı noktada, karşı yönden gelen Bünyamin Yılmaz'ın kullandığı 19 FK 802 plakalı tankerin iddiaya göre, şeridi kapatması nedeniyle su kanalına düştü. Otomobil sürücüsü Serdar Sezgin kazada yara almazken, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sezgin, otomobilinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili düştüğü su kanalından çıkardı.

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