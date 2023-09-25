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Otomobil uçurumda asılı kaldı, sürücü araçtan fırladı! Saplanan demir korkuluklar sonu oldu

25.09.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, demir korkuluklara çarparak uçurumda asılı kaldı. Kaza anında araçtan fırlayan sürücü, vücuduna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil uçurumda asılı kaldı, sürücü araçtan fırladı! Saplanan demir korkuluklar sonu oldu

Korkunç kaza Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. İzmir istikametinden ilçe otogarına seyir halindeki Hikmet Beldek idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

ARAÇTAN FIRLADI, VÜCUDUNA KORKULUKLAR SAPLANDI

Çarpmanın etkisi ile sürücü araçtan fırladı ve vücuduna demir boru korkuluk saplandı.

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücünün vücuduna saplanan demir boruyu vücuduna yakın bir bölümden kesti.

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SAPLANAN BORU İLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü vücuduna saplanan boru ile birlikte ambulans ekiplerine teslim etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Beldek hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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(İHA)

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