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  4. Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü yaralandı, eşi öldü

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü yaralandı, eşi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:46 | Son Güncelleme

GİRESUN’un Dereli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Levent Tosun (42) yaralandı, eşi Özlem Tosun (40) ise yaşamını yitirdi.

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü yaralandı, eşi öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Dereli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Levent Tosun (42) yaralandı, eşi Özlem Tosun (40) ise yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Yavuzkemal beldesi Kulakkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Beraberinde eşi Özlem Tosun bulunan Levent Tosun'un kullandığı 28 AS 012 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu yolda, kontrolden çıktı. Otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma sevk edildi. AFAD ve AKUT ekipleri de olay yerine gelerek, kurtarma çalışması başlattı.
Ekipler, uçurumdaki otomobilden Tosun çiftini çıkardı. Ancak yapılan kontrolde Özlem Tosun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Levent Tosun ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil uçurumdan yuvarlandı: Sürücü yaralandı, eşi öldü

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