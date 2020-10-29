HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Adana’da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen ve hastaneye gittiklerini ileri süren zanlılar tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve arama yaptığı otomobilin arka koltuğuna gizlenmiş 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana’da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen ve hastaneye gittiklerini ileri süren zanlılar tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve arama yaptığı otomobilin arka koltuğuna gizlenmiş 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Bilal A. (29) emniyete getirilerek ifadeleri alındı. Zanlılardan sürücü olan Bilal A. kolu kırık olan arkadaşı Serdar K.’yi (27) Kayseri’deki özel bir hastaneye götürdüğünü söyleyerek uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.
Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Koronavirüs deneylerinde kullanılan bir fare yaklaşık 10 bin TLKoronavirüs deneylerinde kullanılan bir fare yaklaşık 10 bin TL
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı
Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Diğer Haberler
Koronavirüs deneylerinde kullanılan bir fare yaklaşık 10 bin TL
Koronavirüs deneylerinde kullanılan bir fare yaklaşık 10 bin TL
Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahminleri! İstanbul için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da etkili olmaya başladı
Diyarbakır'da akılamaz olay! Koronavirüslü kişi 9 yaşındaki kızın yüzüne tükürdü
Koronavirüslü kişi 9 yaşındaki kızın yüzüne tükürdü
Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı unvanıyla ilk konuşması
Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk'ün konuşması arşivlerde!
Kapadokya’da gökyüzünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Gökyüzünde bayraklı coşku
Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun!
Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.