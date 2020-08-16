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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 01:04 | Son Güncelleme

Karabük’te, bir otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü yaklaşık 100 metre sürüklendi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Safranbolu istikametine giden Yiğit K, yönetimindeki 78 BN 200 plakalı otomobil, önünde ilerleyen yabancı uyruklu Mustafa Dheeya Shakır’in (31) kullandığı motosiklete çarptı.

Yola savrulan motosikletin sürücüsü Shakır, yaklaşık yüz metre sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans sevk edilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi

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