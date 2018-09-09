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Otomobilin çukura düşme anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

Otomobilin çukura düşme anı kamerada

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin altyapı çalışmaları sırasında açılan çukura düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Selim Ekinci'nin kullandığı 21 VA 154 plakalı otomobil, ilçe merkezinde altyapı çalışmaları esnasında açılan çukura düştü.

Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu, otomobil çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Çevredeki kameralara yansıyan görüntülerde otomobilin çukura düşmesi yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alt yapı Çınar çukur Kaza

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