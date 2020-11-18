HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin zulasından 1.5 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Otomobilin zulasından 1.5 milyon liralık uyuşturucu çıktı

18.11.2020 12:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Otomobilin zulasından 1.5 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Bursa’da Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında durdurulan otomobilden zula diye tabir edilen gizli bölmelere konulmuş 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Piyasa değeri 1.5 milyon lirayı bulan uyuşturucu maddeyi şehre sokmak isteyen 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, yüklü miktarda satışa hazır metamfetamin maddesinin Bursa’ya getirileceği bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile birlikte Orhaneli ilçesi Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolu üzerinde 01 plakalı bir otomobili durdurdu.

Bursa’da Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulama sırasında durdurulan otomobilden zula diye tabir edilen gizli bölmelere konulmuş 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Piyasa değeri 1.5 milyon lirayı bulan uyuşturucu maddeyi şehre sokmak isteyen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yüklü miktarda satışa hazır metamfetamin maddesinin Bursa’ya getirileceği bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaneli İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ile birlikte Orhaneli ilçesi Yürücekler Mahallesi Orhaneli-Bursa karayolu üzerinde 01 plakalı bir otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde zula diye tabir edilen farklı bölgelere gizlenmiş 1’ er kilogramlık şeffaf poşetler içerisinde toplam 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili H.A. ve M.S. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Otomobilin zulasından 1.5 milyon liralık uyuşturucu çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Akılalmaz olay! Hepsini internetten satıyorlarAkılalmaz olay! Hepsini internetten satıyorlar
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

CHP'li isimlerden Alaattin Çakıcı'ya tepki yağıyor

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Bakan duyurdu: İnternetten başvuru yapılabilecek

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Boğaz'daki lüks yatta tepki çeken eğlence

Boğaz'daki lüks yatta tepki çeken eğlence

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

Akılalmaz hayvan ticareti! İnternetten yılan, baykuş, akrep satıyorlar

Akılalmaz olay! Hepsini internetten satıyorlar

Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi

Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi

Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine CHP'den çok sert tepki

Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine CHP'den sert tepki

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.