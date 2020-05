Otomobiline bindi, direksiyonu elinde kaldı!

Tesla Model 3, Elon Musk sahibi olduğu Tesla şirketinin en dikkat çekici modellerinden biri. Zira Tesla, Model 3'e kadar ürettiği tüm otomobilleri yüksek fiyat seviyesine konumlandırmıştı. Tesla Model 3 ise bütçeleri aşmayan, normal bir otomobil ile aynı fiyat segmentindeydi. Normal bir otomobile göre oldukça sportif gözüken Tesla Model 3 birçok sorunla da karşı karşıya kaldı. Fakat İngiltere'de yaşanan sorun tüm sorunların çok ötesinde.

İddialara göre Jason Tuatara, Tesla Model 3'üyle sürüş yaparken bir anda direksiyonda bir farklılık hissetti. Tuatara direksiyona baktığında ise şok bir manzara ile karşılaştı. Çünkü Tesla Model 3'ün direksiyonu yerinden çıkmıştı. Jason Tuatara neyse ki bir kazaya karışmadı. Fakat yaşanan sorun onu çok kızdırdı.

@elonmusk Steering wheel fell of today! Concerned that the rest of the car will fall to bits too! Can this be looked into as to why it’s happened to a car just over 1 month old! #TeslaServiceIssues pic.twitter.com/w103imxnbA