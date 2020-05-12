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Otomobiline bindi, direksiyonu elinde kaldı!

İLGİNÇ HABERLER  | 12.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan Tesla Model 3 kullanıcısı Jason Tuatara, elektrikli otomobilinde sıra dışı bir sorun fark etti. Tuatara'nın yaşadığı sorun ise böylesi pişmiş tavuğun bile başına gelmez dedirtti.

Otomobiline bindi, direksiyonu elinde kaldı!

Tesla Model 3, Elon Musk sahibi olduğu Tesla şirketinin en dikkat çekici modellerinden biri. Zira Tesla, Model 3'e kadar ürettiği tüm otomobilleri yüksek fiyat seviyesine konumlandırmıştı. Tesla Model 3 ise bütçeleri aşmayan, normal bir otomobil ile aynı fiyat segmentindeydi. Normal bir otomobile göre oldukça sportif gözüken Tesla Model 3 birçok sorunla da karşı karşıya kaldı. Fakat İngiltere'de yaşanan sorun tüm sorunların çok ötesinde.

TESLA MODEL 3 İLE DİREKSİYON SORUNU YAŞADI

İddialara göre Jason Tuatara, Tesla Model 3'üyle sürüş yaparken bir anda direksiyonda bir farklılık hissetti. Tuatara direksiyona baktığında ise şok bir manzara ile karşılaştı. Çünkü Tesla Model 3'ün direksiyonu yerinden çıkmıştı. Jason Tuatara neyse ki bir kazaya karışmadı. Fakat yaşanan sorun onu çok kızdırdı.

TESLİMAT 1 AY GECİKMİŞ

Yaşadığı sorun karşısında neye uğradığını şaşıran adam, soluğu Twitter'da aldı. Twitter'dan direksiyonun çıktığına dair kanıt niteliğinde bir fotoğraf paylaşan Tuatara Tesla'ya ve Elon Musk'a mesaj göndermeyi de unutmadı. Arabasının normalden 1 ay gecikmeli geldiğini de söyleyen Tuatara henüz bir cevap alabilmiş değil.

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