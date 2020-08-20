Otomobilinin bagajında çocukları taşıyan sürücüye ceza uygulandı

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde kapağı açık bagajında iki çocukla trafikte seyir halindeki aracın görüntülerinin medyada yer alması üzerine polis harekete geçti.

Ekipler, otomobilin plakasından sürücünün kimliği belirledi.

Sürücü S.Y'nin ifadesinde, 14 Ağustos Cuma günü kızı, arkadaşı ve arkadaşının kızı ile Birlik Mahallesi 450. Cadde'de otomobiliyle seyir halindeyken arızalı bagaj kapağının kendiliğinden açıldığını, aracın arkasında oturan kızıyla arkadaşının arka koltuğu yatırarak bagaja geçtiklerini, durumu fark ettiğinde otomobilini uygun yerde durdurup çocukları arka koltuğa oturttuğunu ve bagajı kapattığını söylediği öğrenildi.

S.Y'ye emniyette "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem ve trafik polislerince idari işlem uygulandı.

(AA)

