HABER

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Saray'dan Kırklareli istikametine giden Kemal Ş'nin (17) kullandığı 59 AAF 670 plakalı motosiklet, Kambursöğüt mevkisinde Nurhayat V. idaresindeki 34 NV 818 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi incelemelerin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERKim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...Kim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...
Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralıBolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Yıkılan eski binanın temelinden Osmanlı dönemine ait ev kalıntıları çıktıYıkılan eski binanın temelinden Osmanlı dönemine ait ev kalıntıları çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Saray sürücü Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Diğer Haberler
Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Rizeli sevilen türkücü Ahmet Çakar gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Kurban eti hastanelik etti! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Amcası öldükten 2 dakika sonra banka hesabını boşalttı!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.