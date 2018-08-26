Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Saray'dan Kırklareli istikametine giden Kemal Ş'nin (17) kullandığı 59 AAF 670 plakalı motosiklet, Kambursöğüt mevkisinde Nurhayat V. idaresindeki 34 NV 818 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Motosiklet sürücüsünün cenazesi incelemelerin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna götürülürken, otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.