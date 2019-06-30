HABER

Otomotiv firmalarından eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Sakarya'da faaliyet gösteren otomotiv firmalarınca, kentte görev yapan 20 öğretmene motorlu araçlar teknolojisi eğitimi veriliyor

Sakarya'da üretim yapan otomotiv firmaları tarafından kentteki 20 öğretmene sanayi-okul iş birliği kapsamında motorlu araçlar teknolojisi eğitimi veriliyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen "Yeni Ufuk: Otomotivde İmalat Sanayi" projesi uygulanmaya başlandı.

Proje çerçevesinde kentte görev yapan 20 motorlu araçlar teknolojisi alanı öğretmeni, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasındaki eğitim merkezinde 40 saatlik kurs görüyor.

Otokar, Savunma Sanayi ve Başak Traktör tarafından da desteklenen proje sonrasında hazırlanacak modül kitap, önümüzdeki yıldan itibaren SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ders olarak okutulacak.

İmalat işçiliği ile ilgili kalifiye eleman yetiştirilmesinin amaçlandığı proje için lisede, fabrikalarda üretim hatlarının benzeri atölyeler kurulacak ve öğrenciler dersleri bu atölyede alacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, meslek liselerinde üretime dönük nitelikli eğitimlerle ilgili projeler geliştirdiklerini belirtti.

Okulları sanayiyle buluşturmanın ve sanayinin ihtiyaç duyduğu ana elemanları okullarda yetiştirebilmenin çabası içinde olduklarını aktaran Durmuş, eğitimlerine başlanan MARKA destekli projede emeği geçen herkesi tebrik ederek, projenin mesleki eğitim alanındaki yeniliklere örnek olmasını diledi.

SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şumnulu da proje kapsamında otomotivde bant ve imalat işçiliğini anlatan bir modül kitabının yazılacağını, bu modülün önümüzdeki yıldan itibaren okullarında okutulacağını belirtti.

Bu sayede okullarda satış sonrası servis işçiliği eğitiminin yanında otomotiv imalat işçiliğini de öğrenecek olan öğrenciler için mezuniyet sonrası istihdam alanlarının genişletilmiş olacağına işaret eden Şumnulu, emeği geçenlere, proje paydaşları tüm firmalara, öğrencileri adına teşekkür etti.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Uludağ Üniversitesi’nin ödüle doymayan üretken hocasıUludağ Üniversitesi’nin ödüle doymayan üretken hocası
Kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardıKayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekibi kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalifiye eleman otomotiv sanayi sakarya

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı

Kan donduran görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Şişli'de trafik kazası trafiği kilitledi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.