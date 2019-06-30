Otomotiv firmalarından eğitime destek

Sakarya'da üretim yapan otomotiv firmaları tarafından kentteki 20 öğretmene sanayi-okul iş birliği kapsamında motorlu araçlar teknolojisi eğitimi veriliyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen "Yeni Ufuk: Otomotivde İmalat Sanayi" projesi uygulanmaya başlandı.

Proje çerçevesinde kentte görev yapan 20 motorlu araçlar teknolojisi alanı öğretmeni, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Arifiye ilçesinde bulunan fabrikasındaki eğitim merkezinde 40 saatlik kurs görüyor.

Otokar, Savunma Sanayi ve Başak Traktör tarafından da desteklenen proje sonrasında hazırlanacak modül kitap, önümüzdeki yıldan itibaren SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ders olarak okutulacak.

İmalat işçiliği ile ilgili kalifiye eleman yetiştirilmesinin amaçlandığı proje için lisede, fabrikalarda üretim hatlarının benzeri atölyeler kurulacak ve öğrenciler dersleri bu atölyede alacak.