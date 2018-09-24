İçerisinde bulunduğumuz ekonomik sorunlar ve fiyat artışlarından belki de en çok etkilenen sektör otomotiv sektörü. Ancak otomobil almak gibi bir düşünceniz varsa sizleri yakından ilgilendirecek güzel bir haberimiz var.

Döviz kurundaki artış otomobil pazarını vurunca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah indirilerek vergi oranları düşürüldü ve otomobil piyasasının canlanması hedeflendi. Özel Tüketim Vergisi noktasında yapılan indirimler ile farklı fiyat kategorilerindeki otomobillerde 3 bin TL ile 11 bin 500 TL arasında değişen indirimler uygulanacak.

Vergi oranları ise olduğu gibi kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklikle şimdiye kadar en düşük ÖTV oranı olan yüzde 45 oranı sahip araçların baz fiyatı 46 bin liradan 70 bin liraya çıkarıldı. Böylece şimdiye kadar baz fiyatı 69 bin lira olan otomobiller yüzde 50 yerine yüzde 45 ÖTV oranına sahip olacak.

Otomotivde ÖTV müjdesi!

Bugünden geçerli düzenlemeyle 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti, vergisiz 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45, 120 bin liraya kadar olanlarda yüzde 50 olarak belirlendi.