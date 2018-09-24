İçerisinde bulunduğumuz ekonomik sorunlar ve fiyat artışlarından belki de en çok etkilenen sektör otomotiv sektörü. Ancak otomobil almak gibi bir düşünceniz varsa sizleri yakından ilgilendirecek güzel bir haberimiz var.
Döviz kurundaki artış otomobil pazarını vurunca Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah indirilerek vergi oranları düşürüldü ve otomobil piyasasının canlanması hedeflendi. Özel Tüketim Vergisi noktasında yapılan indirimler ile farklı fiyat kategorilerindeki otomobillerde 3 bin TL ile 11 bin 500 TL arasında değişen indirimler uygulanacak.
Vergi oranları ise olduğu gibi kaldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklikle şimdiye kadar en düşük ÖTV oranı olan yüzde 45 oranı sahip araçların baz fiyatı 46 bin liradan 70 bin liraya çıkarıldı. Böylece şimdiye kadar baz fiyatı 69 bin lira olan otomobiller yüzde 50 yerine yüzde 45 ÖTV oranına sahip olacak.
Otomotivde ÖTV müjdesi!
Bugünden geçerli düzenlemeyle 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti, vergisiz 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45, 120 bin liraya kadar olanlarda yüzde 50 olarak belirlendi.
Bu otomobillerde vergi 3 bin 450 lira inecek. Otomobilin nihai satış fiyatı da 115 bin 9320 yerine 112 bin 470 liraya inecek. Tabii ki baz fiyatı 46 bin ile 70 bin lira arasında olan tüm otomobillerde ÖTV oranı yüzde 50 yerine 45 olacak ve baz fiyata göre yüzde 5 daha az vergi ödenecek. 85 bin TL‘nin altındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 45 olurken, 135 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 50, 135 bin TL‘nin üzerindeki araçlarda ise yüzde 60 olacak.
Şu anda piyasada satılan en ucuz otomobillerden birisi olan ve 93 bin 900 liraya satılan otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 2 bin 795 lira daha az ödenecek.
Orta ve üst segment otomobillerde ise yüksek fiyat etiketlerine bağlı olarak, ÖTV indirim oranlarının yansıması da yüksek oldu. Hyundai Elentra, i30, Kona ve Tucson gibi modellerde, 9700 TL ile 13.950 TL arasında fiyat indirimleri etiketlere yansıdı.
Kaynak: Teknolojioku
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