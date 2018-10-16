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Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobil içinde fuhuş yaptıkları ileri sürülen G.A. ile D.S. gözaltına alındı.

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Turgutreis Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde bir kadının fuhuş amaçlı otostop çektiğini gören Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir alışveriş merkezinin otoparkına giren aracı takip etti.

Park eden otomobilde G.A. adlı kadın ile D.S.'nin ilişkiye girdiğini belirleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme heyetince serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin otopark cinsel ilişki

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