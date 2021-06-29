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Otoyolda alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

29.06.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Çevreyolu'nda bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Alevler yolun kenarındaki bariyerlere de sıçrarken, araçtaki 2 kişi zamanında dışarı çıkarak yangında zarar görmedi.

Otoyolda alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangın saat 18.00 sıralarında Çevreyolu Karşıyaka istikameti Ege Üniversitesi sapağında meydana geldi.

ARACIN MOTOR BÖLÜMÜ BİR ANDA ALEV ALDI

Sürücü G.D. ve yan koltukta oturan arkadaşı seyir halindeyken aracın ön kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple kıvılcım meydana geldi. Kıvılcımı gören G.D. aracı emniyet şeridine çektikten sonra arkadaşıyla birlikte aşağıya indi. Bu sırada otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı.

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Kısa sürede büyüyen alevler aracı kaplarken, otoyolun yanındaki bariyerlere de sıçradı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

TRAFİK YENİDEN AÇILDI

İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de otoyolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik yeniden açıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının sebebi araştırılıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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