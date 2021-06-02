Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Adana-Mersin orasında otoyolda sürücülerin durdurulup “fuhuş bahanesiyle” gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık ihbarlarının artması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü organizesinde başlayan teknik ve fiziki takipte “Cono” aşireti olarak bilinen aileye mensup Seda T., Tülay G., Seda D., Diyane Y., Dürdane Y., Melek A., Yeşim G., Bahar K., Gülveren Y., Dilara Y., İsnidal I., Sema G., Nurcan K. ve Bahar K.’yi; Kartal Z., Azat Z., Sabret K., Deprem G., Hazar Y., ve Muzaffer Y.'nin düzenli olarak otoyola getirip bıraktığını saptadı. Kadınların akşama kadar otoyol köprüsünde bekleyen bir erkeğin cep telefonu ile bildirdiği araçları durdurduğu tespit edildi.

"200 LİRA VERİRSEN BU İŞ BİTER"

Aralarında yaşı küçük kız çocuklarının da olduğu en az 2 kadın belirlenen aracı durdurup sürücünün yanına bindikten sonra “Biz parasıyla fuhuş yapıyoruz 200 lira verirsen bu iş biter” dedikten sonra sürücü kabul edince hemen kadının camdan el işaretiyle diğer kadınları çağırdığı bu sırada kadının da sürücünün üzerinde para olup olmadığını kontrol ettiği daha sonra da gelen kadınlarla birlikte sürücüyü gasp ettikleri belirlendi. Ayrıca sürücüyü de “Bizi polise şikayet edersen, biz de küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulundu diye şikayetçi oluruz. Ya da telefonunu aldık buradan eşini arayıp bizle fuhuş yaptı deriz aileni yıkarız” diye tehdit ettikleri de belirlendi. Bu nedenle zanlıların kısa sürede 100 kişiyi gasp etmesine rağmen şikayetçi sayısının 20 olduğu öğrenildi.