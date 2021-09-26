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Otoyolda motosiklet alev aldı!

26.09.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu üzerinde hareket halindeki motosiklet alev aldı. Sürücü yara almadan kurtulmayı başardı. Alev alev yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürdü.

Otoyolda motosiklet alev aldı!

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametindeki motosiklet, Çakmak Mevkii'nde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletin sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, otoyolun ortasında alev alev yanan motosiklet trafiği bir süre olumsuz etkiledi.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Motosikleti saran alevler, olay yerine gelen Kavacık İtfaiyesi'nin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesi ile birlikte TEM Otoyolu'nun trafiği tekrar normal seyrine döndü.

Otoyoldaki yangın ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA

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