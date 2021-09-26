Otoyolda motosiklet alev aldı!

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametindeki motosiklet, Çakmak Mevkii'nde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motosikletin sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, otoyolun ortasında alev alev yanan motosiklet trafiği bir süre olumsuz etkiledi.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Motosikleti saran alevler, olay yerine gelen Kavacık İtfaiyesi'nin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesi ile birlikte TEM Otoyolu'nun trafiği tekrar normal seyrine döndü.

Otoyoldaki yangın ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA

