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OTSO hizmet binası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 20:26 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret Sanayi Odası'nın (OTSO) yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (OTSO) hizmet binasının açılışına katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Vali Yavuz, Hisarcıklıoğlu'nu Ordu'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ordu'nun son yıllarda hızlı değişen, gelişen ve büyüyen bir şehir olduğunu belirten Yavuz, "Ordu'yu Karadeniz'de istikbali parlak şehirlerden bir tanesi olarak görüyorum. Önümüzdeki yıllarda Ordu, başta ticaret, sanayi, turizm olmak üzere her alanda adından çokça söz ettiren bir şehir haline gelecek. Bunda da sanayicimizin, ticaret erbabımızın çok büyük katkısı var." dedi.

Hisarcıklıoğlu ise OTSO'nun yeni hizmet binasının açılış törenini ile çevre il ve ilçelerden gelen oda ve borsa başkanlarının da hazır bulunduğu ödül törenine katılmak üzere kente geldiğini aktardı.

"Oksijen ve fındık deposu" Ordu'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarına verdiği destekten dolayı Vali Yavuz'a teşekkür etti.

Ordu'da 6 oda ve borsaları olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ben hepsinden de razıyım. Üyelerinin hakkını, hukukunu korumak için Ankara nezdinde bana ilettikleri dert ve sıkıntıları zaten yakından takip ediyorum. Ankara'da durmadan Ordu için çalışıyoruz ve Ordu tüccar, sanayicisinin, fındık üreticisinin haklarını, hukuklarını korumak için çaba sarf ediyorlar. Ondan dolayı 6 başkanıma da teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından bastırılan Dede Korkut Kitabı'nı Yavuz'a hediye etti. Yavuz da Hisarcıklıoğlu'na hediye takdiminde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin projelerini inceledi. Öğrenci ve öğretmenlerden projelere ilişkin bilgi alan Hisarcıklıoğlu, kendilerine başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra Ordu Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, oda üyeleriyle bir araya geldi.

- OTSO hizmet binasının açılışı yapıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, OTSO'nun yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından binada incelemelerde bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu, çalışmalar hakkında OTSO Başkanı Servet Şahin'den bilgi aldı.

Törene, Vali Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile diğer ilgililer katıldı.

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