OTSO hizmet binası açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (OTSO) hizmet binasının açılışına katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Vali Yavuz, Hisarcıklıoğlu'nu Ordu'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ordu'nun son yıllarda hızlı değişen, gelişen ve büyüyen bir şehir olduğunu belirten Yavuz, "Ordu'yu Karadeniz'de istikbali parlak şehirlerden bir tanesi olarak görüyorum. Önümüzdeki yıllarda Ordu, başta ticaret, sanayi, turizm olmak üzere her alanda adından çokça söz ettiren bir şehir haline gelecek. Bunda da sanayicimizin, ticaret erbabımızın çok büyük katkısı var." dedi.

Hisarcıklıoğlu ise OTSO'nun yeni hizmet binasının açılış törenini ile çevre il ve ilçelerden gelen oda ve borsa başkanlarının da hazır bulunduğu ödül törenine katılmak üzere kente geldiğini aktardı.

"Oksijen ve fındık deposu" Ordu'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarına verdiği destekten dolayı Vali Yavuz'a teşekkür etti.