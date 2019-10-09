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OTSO’dan ’Barış Pınarı Harekâtı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatılan ’Barış Pınarı Harekatı’nı sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.Başkan Şahin yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Terör örgütlerine karşı başlatılan ’Barış Pınarı Harekâtı’nı ilk öğrendiğimiz andan itibaren, gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse basın yoluyla harekata olan desteğimizi gösterdik.

OTSO’dan ’Barış Pınarı Harekâtı’na destek

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Türkiye Cumhuriyeti’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlatılan ’Barış Pınarı Harekatı’nı sonuna kadar desteklediklerini açıkladı.
Başkan Şahin yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Terör örgütlerine karşı başlatılan ’Barış Pınarı Harekâtı’nı ilk öğrendiğimiz andan itibaren, gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse basın yoluyla harekata olan desteğimizi gösterdik. Türk Ordusu bu harekâtı tamamlayana kadar da göstermeye devam edeceğiz. Askerlerimizin kayıp vermeden, zafer haberleriyle dönmelerini bütün kalbimizle diliyorum. Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tek yürek anlayışı ile bu yolda dünyada eşsiz bir millet olduğunu gösterdi, bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DAEŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek üzere başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’ Türk milletinin başarısıyla sonuçlanacaktır. 09 Ekim’de fiilen başlamış olan Barış Pınarı Harekatı’nda Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum. Ülke güvenliğimiz için son derece önemli olan bu harekatta Allah vatan evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun."

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