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Ovacık Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4,5 milyon liralık yatırımla yaptırılan kayak merkezinde yoğunluk yaşanıyor - İstanbul'dan gelen Özgür Yallı: - "Kar kalitesi çok güzel. Buraya kayakçıları, snowboardcuları bekliyoruz"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi, sezonun açılmasının ardından hafta sonunu fırsat bilen kayakseverleri ağırlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4,5 milyon liralık yatırımla yaptırılarak hizmete sunulan kayak merkezi, hem turistik hem de sportif açıdan kente katkı sağlıyor.

Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı.

Elazığ, Malatya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilden kayakseverin ilgi gösterdiği kayak merkezi, 1500 rakımda, doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Hafta sonu tatili için kayak merkezine gelen ziyaretçiler kayak ve snowboard yapıp, kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

İstanbul'dan gelen Özgür Yallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezini ve pisti çok beğendiğini söyledi.

Kayak merkezinde snowboard yaparak keyifli vakit geçirdiğini belirten Yallı, "Geçen sezon bu tarihlerde Ovacık Kayak Merkezi'ne gelmiştik. Çok güzeldi, çok beğenmiştik. Bu yıl da çok güzel kar yağmış, bunu kaçırmak istemedik. Şansımıza hava da çok güzel, kar kalitesi de çok güzel. Buraya kayakçıları, snowboardcuları bekliyoruz." dedi.

- "Kayak tesisinin Ovacık ilçesine büyük katkısı var"

İlçe sakinlerinden Selahattin Aktimur ise kayak merkezinin, yörenin yeni cazibe merkezi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burası kış aylarında sürekli vakit geçirebileceğimiz bir yer oldu. Ailemle hafta sonları buraya geliyoruz. Çocuklarım kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Kendilerini geliştiriyorlar. Kayak tesisinin Ovacık ilçesine büyük katkısı var. Kayak merkezimizin konumu da çok güzel. Ovacık'ın eşsiz manzarası karşısında kayak yapıyoruz."

Lise öğrencisi Deniz Güler de 4 yıldır kayak sporuyla ilgilendiğini ifade ederek, okuldan arta kalan zamanında kayak merkezine geldiğini ve il dışındaki kayak yarışmalarına hazırlandığını anlattı.

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kayakseverler Ovacık Kayak Merkezi Tunceli

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