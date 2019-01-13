Ovacık Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi, sezonun açılmasının ardından hafta sonunu fırsat bilen kayakseverleri ağırlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4,5 milyon liralık yatırımla yaptırılarak hizmete sunulan kayak merkezi, hem turistik hem de sportif açıdan kente katkı sağlıyor.

Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 metreye ulaştı.

Elazığ, Malatya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilden kayakseverin ilgi gösterdiği kayak merkezi, 1500 rakımda, doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Hafta sonu tatili için kayak merkezine gelen ziyaretçiler kayak ve snowboard yapıp, kızakla kaymanın keyfini çıkardı.

İstanbul'dan gelen Özgür Yallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezini ve pisti çok beğendiğini söyledi.

Kayak merkezinde snowboard yaparak keyifli vakit geçirdiğini belirten Yallı, "Geçen sezon bu tarihlerde Ovacık Kayak Merkezi'ne gelmiştik. Çok güzeldi, çok beğenmiştik. Bu yıl da çok güzel kar yağmış, bunu kaçırmak istemedik. Şansımıza hava da çok güzel, kar kalitesi de çok güzel. Buraya kayakçıları, snowboardcuları bekliyoruz." dedi.