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Overwatch'ta rakiplerini ayaklarıyla alt eden oyuncu: Tucker Griggs

19.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Tucker Griggs, Overwatch'da rakiplerini ayaklarıyla yok ediyor. Kollarında kas olmadan doğan genç Owerwatch oyuncusu, oyunu oynamakla da kalmıyor, aynı zamanda en iyi %5'lik oyuncu grubu arasında yer alıyor.

Overwatch'ta rakiplerini ayaklarıyla alt eden oyuncu: Tucker Griggs

Overwatch, milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Blizzard'ın popüler oyununun usta dereceli oyuncusu 23 yaşındaki Tucker Griggs ise milyonlarca oyuncudan farklı bir şey yapıyor. Zira Totally Game'in yıldızı Tucker Griggs, rakiplerini Overwatch'da ayaklarıyla yok edebilecek son derece profesyonel bir oyuncu.

RAKİPLERİNİ AYAKLARINI KULLANARAK YOK EDİYOR

GamesRadar'ın haberine göre, 23 yaşındaki Griggs, sadece ayaklarını kullanarak Overwatch oynuyor. Arthrogryposis Multiplex Congenita adlı bir rahatsızlığı olan genç oyuncunun kollarında doğuştan herhangi bir kas yok. Bu yüzden Griggs, oyunu oynamak için ayaklarını kullanıyor. Üstelik genç oyuncu oyunu sadece ayaklarını kullanarak oyun oynayabilmekle de kalmıyor.

ayaklarıyla oyun oynayan oyuncu

İLK YÜZDE 5'LİK DİLİMDEKİ TEK İSİM

Tucker Griggs, aynı zamanda Master dereceli bir oyuncu. Yani ayaklarını kullanarak rakiplerini alt eden Griggs, Overwatch oyuncuları arasında ilk yüzde 5'lik bir kısımda yer alıyor. Bu da bilindiği kadarıyla onu ayaklarıyla oynayan Master seviyesindeki tek oyuncu yapıyor. Twitch'te 'FragsByTheFoot' adını kullanan Griggs, ''Ayaklarımı yemek yapmak, temizlik yapmak veya video oyunları oynamak olsun, yaptığım her şey için kullanıyorum.'' dedi. Ayrıca genç oyuncu, birinin parmaklarını kullanması kadar hızlı olduğunu da söylüyor.

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