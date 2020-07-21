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Oxford aşısı bu yıl içinde piyasaya çıkabilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2020 10:23 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya çıkabileceği ancak kesin olmadığı bildirildi.

Oxford aşısı bu yıl içinde piyasaya çıkabilir!

Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya çıkabileceği ancak kesin olmadığı bildirildi.

İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca'ya lisanslanan henüz deney aşamasındaki aşı, dün yapılan açıklamaya göre erken evre klinik çalışmalarda bir bağışıklık tepkisi üretti. Bu durum yıl sonuna kadar aşının kullanımına başlanabileceği beklentisini artırdı.

Aşı üzerinde çalışan Sarah Gilbert BBC Radio'ya, "Aşının piyasaya sunulması için yıl sonu hedefi bir olasılık ama bunun kesinliği yok çünkü üç şeyin olması gerekiyor," açıklamasında bulundu.

Gilbert aşının ileri evre çalışmalarda işe yaradığının görülmesi, yüksek hacimlerde üretilmesi ve düzenleyicilerin acil kullanım için hızla lisans vermesi gerektiğine dikkat çekerek, "Çok sayıda insanın aşılanmaya başlamasından önce bu üç şeyin hepsi gerçekleşmeli" dedi.

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