HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. OY KULLANMAMA CEZASI 2023: Oy kullanmama cezası ne kadar? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimde oy kullanmak zorunlu mu?

OY KULLANMAMA CEZASI 2023: Oy kullanmama cezası ne kadar? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimde oy kullanmak zorunlu mu?

24.05.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oy kullanmama cezası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun 28 Mayıs'ta yapılacak olması nedeniyle merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Oy kullanmazsam ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL?

OY KULLANMAMA CEZASI 2023: Oy kullanmama cezası ne kadar? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimde oy kullanmak zorunlu mu?

Oy kullanmama cezası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde adayların yüzde 50+1 salt çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle seçimler 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanı Seçimleri 2. turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Birçok kişi internette "Oy kullanmama cezası ne kadar? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimde oy kullanmak zorunlu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

a

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR 2023?

Oy kullanmama cezası hakkında henüz açıklama yapılmadı.

2017'de gerçekleştirilen Referandum seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen tutara göre oy kullanmayan vatandaşlar 22 lira ceza ödemişti.

YSK tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

RR

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Bu durum 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Her birey, vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemini yerine getirmek durumundadır.

Oy kullanmama halinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından cezai işlem uygulanmaktadır.

OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE, NASIL ÖDENİR?

Oy kullanmayan vatandaişara ceza tebligatı gönderilir. Oy kullanamama cezası ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bahsi geçen cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

Öte yandan seçim günü oy kullanılmaması halinde seçmene verilecek idari para cezası dışında, herhangi bir ceza uygulanmaz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'den 'Bakanlık' iddiasına yanıtCHP'den 'Bakanlık' iddiasına yanıt
Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'
Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'
Anahtar Kelimeler:
YSK

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

Trafik sigortasında yeni uygulama

Trafik sigortasında yeni uygulama

Altın fiyatları için kuyumculardan seçim sonrası tahmini

Altın fiyatları için kuyumculardan seçim sonrası tahmini

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

Vecdet Öz aldığı 'teklifi' bu sözlerle duyurdu: ‘Sinan Oğan bizzat bana dedi ki…’

Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!

Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Şoke eden olay! 24 saat aralıksız cinsel ilişkiyle hastanelik oldu

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.