OY KULLANMAMA CEZASI 2023: Oy kullanmama cezası ne kadar? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimde oy kullanmak zorunlu mu?

Oy kullanmama cezası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde adayların yüzde 50+1 salt çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle seçimler 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanı Seçimleri 2. turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Birçok kişi internette "Oy kullanmama cezası ne kadar? Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimde oy kullanmak zorunlu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR 2023?

Oy kullanmama cezası hakkında henüz açıklama yapılmadı.

2017'de gerçekleştirilen Referandum seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen tutara göre oy kullanmayan vatandaşlar 22 lira ceza ödemişti.

YSK tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Bu durum 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Her birey, vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemini yerine getirmek durumundadır.

Oy kullanmama halinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından cezai işlem uygulanmaktadır.

OY KULLANMAMA CEZASI NEREYE, NASIL ÖDENİR?

Oy kullanmayan vatandaişara ceza tebligatı gönderilir. Oy kullanamama cezası ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bahsi geçen cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.

Öte yandan seçim günü oy kullanılmaması halinde seçmene verilecek idari para cezası dışında, herhangi bir ceza uygulanmaz.

