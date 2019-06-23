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Oy kullanmaya böyle geldiler!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 13:41 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek, vatandaşlık görevini yerine getirdi. Kalçasından ameliyat edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca ise, oy kullanacağı okula ambulansla getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bugün İstanbullu seçmen sandığa gidiyor. Sabah 08.00 itibariyle Sultangazi Piri Reis Ortaokulu'nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor.

Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

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Kalçasından ameliyat edilen 77 yaşındaki Fatma Tunca da 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanacağı okula ambulansla getirildi.

(İHA-AA)

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