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Öyle bir şeyden losyon yaptı ki... "Her derde deva!"

15.02.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı kadınlar için oldukça önem taşıyor. Cilt bakımında yapılan çeşitli uygulamalar cildin sağlığını bozabiliyor. Kadınlar evde yaptıkları maske tarifleri ile ciltlerinin daha güzel görünmesini sağlıyor. TikTok'ta ilginç cilt bakım maskesinin her derde deva olduğunu paylaşan Ashley Lemieux, çok sayıda etkileşim aldı.

Öyle bir şeyden losyon yaptı ki... "Her derde deva!"

36 yaşındaki anne Ashley Lemieux, TikTok hesabında anne sütünün içerisine eklediği malzemeler ile yaptığı losyonun her derde deva olduğunu paylaşarak "Kendi vücudumdan gelen anne sütü ellerimi iyileştirdi " dedi. "Sedef hastalığım var... ve anne sütünün yaralarımı iyileştirip iyileştirmeyeceğini görmek istiyorum.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARI TEST ETTİ

Anne sütünün “ her şeyi iyileştirebileceğine ” dair sosyal medyadaki viral iddiaları test etmek isteyen Lemieux, tedarikinin bir kısmını sedef hastalığına yakalanmış eldivenlerinde kullanmaya karar verdi. Ve dört gün sonra sütün sihir yapması onu çok sevindirdi. Lemieux, pürüzsüz ve nemli cildini sergileyerek, "Kesinlikle şok oldum," diye ciyakladı.

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"Ellerim 2 yıldır bu kadar iyi görünmemiş veya hissetmemişti," dedi. “Çatlak değiller, kanamıyorlar, iltihaplanmamışlar. Onları bükebilirim. Lemieux , sütünü kocası Mike'ın ellerine dökmeden önce, "Kadınların vücutları çok havalı," diye ekledi.

ANNE SÜTÜNÜ KULLANAN BAŞKA KİŞİLER DE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

TikTok izleyicileri de anne sütünün diğer hastalıklar ve rahatsızlıklar için tıbbi faydalarına övgüler yağdırdı. “Kulak iltihabı, pembe göz ve banyo için kullanıyorum. Mucizevi!" bir emzirme aşığı sevindi. Bir başkası, "Bebeğime anne sütü banyosu yaptığımda egzamamı da iyileştiriyor, bu harika" dedi. Bir başkası ise “Güneş yanığı ile de çalışır! Madem ilkbahar ve yaz geliyor!" dedi.

ANNE SÜTÜNÜ LOSYONA DÖNÜŞTÜRDÜ

Her zaman kurnaz olan Lemieux, ayrı bir gönderide anne sütünü balmumu, hindistancevizi yağı, E vitamini damlaları ve lavanta ile karıştırarak losyona dönüştürdü. Eğitimin başlığında diğer anneleri "O fazla anne sütünü atmayın" diye teşvik etti. "Biraz losyon yap."

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Sedef hastalığı cildin kırmızı, pullu ve kaşıntılı yamalar halinde çıkmasına neden olan bir hastalıktır. Ve genellikle strep enfeksiyonu, stres veya cilt yaralanması gibi bir hastalık tarafından tetiklenen hastalık vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilirken , genellikle dirseklerde, dizlerde ve kafa derisinde görülür. Bu, yalnızca topikal merhemler ve ışık tedavisi ile bastırılabilen kronik ve tedavi edilemez bir durumdur.

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