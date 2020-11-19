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Öyle faydaları var ki... Şifa dağıtan baharat ile hastalıklara savaş açın

19.11.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Öyle faydaları var ki... Şifa dağıtan baharat ile hastalıklara savaş açın

Her birinin farklı bir özelliği olan baharatlar şifa dağıtıyor. Kronik rahatsızlıklardan solunum yolu hastalıklarına kadar çeşitli hastalığa faydası olan bu baharatları mutfağınızdan eksik etmemelisiniz. Unutmamak gerekir ki, sağlığa faydaları saymakla bitmeyen baharatlar yanlış ve aşırı tüketildiğinde faydadan çok zarar verebilir.

Baharatlar hem aromatik lezzetleri hem de sağlığa olan faydaları ile Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Dikkatli kullanılmayan baharatların faydadan çok zarar vereceğini unutmamak gerekir. Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin baharatları mutlaka doktor kontrolünde ve belirtilen dozda kullanması çok önemlidir.

Bu kış hastalıklara savaş açmak için zencefil, tarçın, biber, karanfil gibi baharatları evinizden eksik etmeyeceksiniz.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI İÇİN ZENCEFİL

Mide bulantısına karşı etkinliği herkes tarafından bilinen zencefil aynı zamanda antitümör etkisi sayesinde bazı kanser türlerine karşı tümörün büyümesini baskılamaya yardımcı olabilir. Spor ağrıları da denilen kas ağrıları, regl dönemi sancılarına karşı zencefil tüketebilirsiniz. Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi solunum yolu hastalıklarına da birebir gelir. Soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi belirtileri hissettiğiniz an zencefil çayı içmeye başlayabilirsiniz.

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KANSIZLIĞA KARŞI KİMYON

Özellikle et yemeklerine çok yakışan kimyon kan şekerini dengeler. Cilt bakımı desteği olarak da kullanabileceğiniz kimyon, siyah nokta, sivilce gibi aknelere karşı oldukça etkilidir. Cildi düzenleme özelliği sayesinde yaşlılık belirtileri olan kırışıklıklara karşı etkilidir. İçeriğindeki yüksek demir sayesinde kansızlık tedavisi görenlerin kullanması tavsiye edilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren kimyon astıma karşı da birebirdir. Kimyon kullanımına dikkat edilmeli. Özellikle hamilelik döneminde düşüklere neden olabileceği için kullanılmaması önerilir.

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KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEK İÇİN TARÇIN

Kilo vermek isteyenlerin hiç yanından ayırmadığı tarçın kan şekerini dengelemesiyle bilinir. Diyabetik hastaların tarçın kullanımı ile ilgili mutlaka doktorları ile görüşmeleri gerekir. Antioksidan, antiseptik ve antibakteriyel özellikleri olan tarçın, kolesterolü dengeler. Sindirimi kolaylaştırır ve lösemide kanser hücrelerinin çoğalma riskini düşürür.

C VİTAMİNİ DEPOSU PUL BİBER

C vitamini sanılanın aksine sadece mandalina, portakal gibi narenciye meyvelerin içeriğinde yer almamaktadır. Biberde de yüksek oranda C vitamini bulunmaktadır. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan pul biber yüksek miktarda C vitamini içerir. Birlikte yenilen gıdaların mineral ve vitamin emilimini artırır. Antienflamatuvar özelliği olan pul biber, bağışıklık sistemi ve metabolizmayı güçlendirir.

BAĞIRSAK HASTALIKLARINA KARŞI ZERDEÇAL

En baştan uyarmak gerekir; zerdeçal güçlü bir baharat olduğu için bir hastalığa karşı kullanacaksanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Zerdeçal antienflamatuvar, antioksidan, antitümör gibi özellikleriyle ön plana çıkar. Kolon, prostat, pankreas, meme kanserlerinde tedaviye ek olarak kullanılabilir. Zerdeçal bağırsak hastalıklarına karşı ağrıyı azaltır. Safra taşına karşı doğal bir koruyucudur.

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KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA KARŞI KETEN TOHUMU

Meme ve prostat kanseri riskini düşüren keten tohumu, kan şekeri ve kolesterolü dengede tutmaya yardımcı olur. Keten tohumu, kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucudur. Omega 3 yağ asitleri ve diyet lifi açısından zengin olan keten tohumunu suda bekleterek salatalarda kullanabilirsiniz.

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