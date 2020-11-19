Öyle faydaları var ki... Şifa dağıtan baharat ile hastalıklara savaş açın

Baharatlar hem aromatik lezzetleri hem de sağlığa olan faydaları ile Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Dikkatli kullanılmayan baharatların faydadan çok zarar vereceğini unutmamak gerekir. Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin baharatları mutlaka doktor kontrolünde ve belirtilen dozda kullanması çok önemlidir.

Bu kış hastalıklara savaş açmak için zencefil, tarçın, biber, karanfil gibi baharatları evinizden eksik etmeyeceksiniz.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI İÇİN ZENCEFİL

Mide bulantısına karşı etkinliği herkes tarafından bilinen zencefil aynı zamanda antitümör etkisi sayesinde bazı kanser türlerine karşı tümörün büyümesini baskılamaya yardımcı olabilir. Spor ağrıları da denilen kas ağrıları, regl dönemi sancılarına karşı zencefil tüketebilirsiniz. Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi solunum yolu hastalıklarına da birebir gelir. Soğuk algınlığı, grip, öksürük gibi belirtileri hissettiğiniz an zencefil çayı içmeye başlayabilirsiniz.

KANSIZLIĞA KARŞI KİMYON

Özellikle et yemeklerine çok yakışan kimyon kan şekerini dengeler. Cilt bakımı desteği olarak da kullanabileceğiniz kimyon, siyah nokta, sivilce gibi aknelere karşı oldukça etkilidir. Cildi düzenleme özelliği sayesinde yaşlılık belirtileri olan kırışıklıklara karşı etkilidir. İçeriğindeki yüksek demir sayesinde kansızlık tedavisi görenlerin kullanması tavsiye edilir. Bağışıklık sistemini güçlendiren kimyon astıma karşı da birebirdir. Kimyon kullanımına dikkat edilmeli. Özellikle hamilelik döneminde düşüklere neden olabileceği için kullanılmaması önerilir.