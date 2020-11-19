Kombi bakımı petek temizliği gibi dev bir yalan mı? Kombi bakımı yapılmalı mı?

Kombi bakımı, doğalgaz kullanılan evlerde kış bastırmadan mutlaka yapılması gerekmektedir. Petek bakımı veya petek temizliği için uzmanlar yaptırılıp yaptırılmaması konusunda ikiye ayrılmış durumda olsalar da hem fikir oldukları konulardan biri kombi bakımının mutlaka yapılması gerektiğidir.

KOMBİ BAKIMI NE İŞE YARAR

Kombi bakımı periyodik olarak yapıldığında kombinizde yüksek performans alarak aletin ömrünü uzatırsınız. Aynı zamanda kombi bakımı yaptırırsanız doğalgaz faturası da daha düşük gelecektir. Kış vakti olası arızalarla uğraşmak istemiyorsanız kombi bakımını aksatmadan yaptırmanız tavsiye edilir. Kombi bakımı için mutlaka kombi markasının yetkili servisi ile iletişime geçerek kombi bakımını yaptırın.

KOMBİ BAKIMI YAPILMAZSA NELER OLUR?