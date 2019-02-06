İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı var, bir de bizim deyimimizle zillet ittifakı var. Burada hiç yan yana gelmeyecek diyeceğiniz partiler yan yana geliyor. Teröristle, hainlerle milliyetçi muhafazakar dediğimiz partiler yan yana gelebiliyor. O yüzden oyumuzu verirken 10 defa düşünmemiz lazım." dedi.

Tire Belediyesi Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kooperatif üyeleriyle bir araya gelen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, mevki ve makamların gelip geçici olduğunu belirterek insanların duasını almanın en büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Doğduğu topraklara borcu olduğuna inandığını aktaran Pakdemirli, bölge insanına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Pakdemirli, konuşmasında yerel seçimlere ve partiler arasındaki ittifaklara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İzmir'in hizmete ihtiyacı var, ne yazık ki bu hizmet siyasetini bir türlü yakalayamadı. Zaman zaman bazı ilçelerde AK Parti belediyeciliğini yakaladı. Ama AK Parti ne yazık ki tam anlamıyla büyükşehiri alma İzmir ile hemhal olma şansını yakalayamadı. Bu anlamda önümüzdeki seçimleri bir fırsat olarak görüyorum. CHP'nin siyasetinden bir şey olmuyor.