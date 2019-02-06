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"Oyumuzu verirken 10 defa düşünmemiz lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Cumhur İttifakı var, bir de bizim deyimimizle zillet ittifakı var. Burada hiç yan yana gelmeyecek diyeceğiniz partiler yan yana geliyor. Teröristle, hainlerle milliyetçi muhafazakar dediğimiz partiler yan yana gelebiliyor. O yüzden oyumuzu verirken 10 defa düşünmemiz lazım"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhur İttifakı var, bir de bizim deyimimizle zillet ittifakı var. Burada hiç yan yana gelmeyecek diyeceğiniz partiler yan yana geliyor. Teröristle, hainlerle milliyetçi muhafazakar dediğimiz partiler yan yana gelebiliyor. O yüzden oyumuzu verirken 10 defa düşünmemiz lazım." dedi.

Tire Belediyesi Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kooperatif üyeleriyle bir araya gelen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, mevki ve makamların gelip geçici olduğunu belirterek insanların duasını almanın en büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Doğduğu topraklara borcu olduğuna inandığını aktaran Pakdemirli, bölge insanına imkanlar ölçüsünde destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Pakdemirli, konuşmasında yerel seçimlere ve partiler arasındaki ittifaklara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İzmir'in hizmete ihtiyacı var, ne yazık ki bu hizmet siyasetini bir türlü yakalayamadı. Zaman zaman bazı ilçelerde AK Parti belediyeciliğini yakaladı. Ama AK Parti ne yazık ki tam anlamıyla büyükşehiri alma İzmir ile hemhal olma şansını yakalayamadı. Bu anlamda önümüzdeki seçimleri bir fırsat olarak görüyorum. CHP'nin siyasetinden bir şey olmuyor.

Şimdi bir Cumhur İttifakı var, bir de bizim deyimimizle zillet ittifakı var. Cumhur İttifakı var, bir de bizim deyimimizle zillet ittifakı var. Burada hiç yan yana gelmeyecek diyeceğiniz partiler yan yana geliyor. Teröristle, hainlerle milliyetçi muhafazakar dediğimiz partiler yan yana gelebiliyor. O yüzden oyumuzu verirken 10 defa düşünmemiz lazım. Hepimiz bu toprakların insanıyız, hepimizin de aslında şuna gönül verdiğini ben çok iyi biliyorum; Demokrat Parti ile başlayan, Özal ile devam eden ve Recep Tayyip Erdoğan ile bu işin zirvesine varan, milletin sesini dinlemeye çalışan bu siyasi hareketin bence devam etmesi gerekiyor. Bunun devam etmesi için de sizlerin mutlaka desteği gerekiyor."

- "Örtü altı seracılık müjdelerini açıklayacağız"

Pakdemirli, yerel seçimlerde Tire için Selman İçelli'ye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Nihat Zeybekci'ye destek istedi.

Hem bitkisel hem de hayvansal üretimde küçük aile işletmelerinin korunması gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, örtü altı seracılık ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, yakın zamanda bunun müjdelerini açıklayacaklarını söyledi.

Pakdemirli, ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılayarak üç yıl bakımını yaptıktan sonra 49 yıllığına orada yaşayan köylülere vereceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli'ye, Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik etti.

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Bekir Pakdemirli izmir tarım ve orman bakanı Tire

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