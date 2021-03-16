Oyun için çıktığı korkuluktan inerken eline demir ok saplandı

Kaş’a bağlı Kınık Mahallesi’nde Kadir Konu, bugün öğle saatlerinde komşularının bahçesinde oynamaya başladı. Bu sırada bahçeyi çevreleyen demirlerin üzerine çıkan Kadir'in, inmek isterken, kapının üzerindeki demir sol eline saplandı. Kadir Konu’nun acı içinde bağrışlarını duyan çevredekiler yardımına koştu. Kapının üzerindeki demir okun, Kadir Konu’nun sol bileğinden girip, baş parmağının olduğu noktadan çıktığını görenler hemen itfaiyeye haber verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Demiri kesen itfaiye ekipleri, Kadir Konu’yu bulunduğu yerden indirdi. Eline saplanan demir çıkarılan Kadir Konu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kadir Konu’nun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

