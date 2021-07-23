Oyun odaklı telefon: POCO F3 GT tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

POCO F3 GT artık resmileşti. Uzun bir zamandır sızıntılarda da adı geçen POCO F3 GT, daha önce de söylediğimiz üzere oyun odaklı bir telefon. Yani oyuncular, POCO F3 GT ile keyifli vakitler geçirebilir gibi görünüyor. Peki POCO F3 GT, özellikleri ile bir oyun telefonundan beklenilen performansı verebilir mi? Gelin telefonun özelliklerine göz atarak bu duruma yakından bakalım.

İŞTE POCO F3 GT'NİN ÖZELLİKLERİ

POCO F3 GT'nin özellikleri arasında 6.67 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ AMOLED bir ekran var. Telefon gücünü MediaTek Dimensity 1200 işlemciden alıyor. Bu işlemciye tercihe göre 6 GB RAM veya 8 GB RAM eşlik ediyor. Depolama kısmında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. POCO F3 GT'de 67W hızlı şarj destekli 5.065 mAh pil yer alıyor.

POCO F3 GT'nin ön kısmında 16 MP'lik bir selfie kamerası, arka kısmında ise 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Arka kameraların etrafında ise farklı renklerde ve farklı animasyonlarda tepkiler veren bir LED aydınlatma var. Bu bize Redmi K40 Gaming Edition'ı anımsatıyor.

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile gelen telefon, 5G ve NFC desteğine sahip. Ayrıca POCO, oyun odaklı olması nedeniyle olsa gerek, telefonda özel bir soğutma sistemine de yer vermiş. Parmak izi okuyucu ise ilginç bir şekilde telefonun ekranının altında değil, yan kısmında.

POCO F3 GT'NİN FİYATI NE KADAR?

POCO F3 GT'nin fiyatına gelelim. Telefon için haftalık olarak belirlenmiş çeşitli kampanyalar olsa da nihai fiyatlar şu şekilde: