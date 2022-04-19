Oyun tutkunlarının çok seveceği Logitech F710 alınır mı? İşte cevabı!

Başarılı gamepad’lerin birtakım ortak özellikleri bulunuyor. El tutuşu rahat olan ürünlerin tuşlarına bastığınızda efektler gecikmesiz şekilde oyun ekranında karşılık buluyor. “Logitech bu özellikleri ne kadar karşılıyor ve Logitech F710 alınır mı?” diye merak ediyor olabilirsiniz. Eğer gamepad almak istiyor ancak hangi ürünü seçeceğinize karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz! Logitech F710'yi incelediğimiz yazımızda benzer modellere de yer verdik. Gelin, birlikte inceleyelim.

Logitech F710

Logitech F710’un teknik özellikleri

Uzaktan bağlantı sistemi sayesinde herhangi bir kabloya ihtiyaç duymayan Logitech F710 Gamepad, 2 adet AA pil ile çalışıyor. Çift titreşimli geri bildirim motorları vuruş, patlama ve çarpma gibi efektlerin oyuncu tarafından daha rahat şekilde hissedilmesine yardımcı oluyor. Kumandanın XID modu android televizyonlarda gezinmenizi kolaylaştırıyor. Ürün aynı zamanda Sony Android televizyonlar ile de uyumlu. Aynı şekilde Steam’le de uyumlu olan ürünün, konsol ve bilgisayar oyuncularına kolaylık sağlayacak iki modu bulunuyor. XInput/DirectInput modülleri ile ürünü ister konsol modunda kullanabilir ister bilgisayar oyunlarının tadını çıkartabilirsiniz.

Logitech F710, ergonomik ve ele kolayca oturan bir tasarıma sahip. Hatları yuvarlak ve tutma noktaları konturlu plastikten olduğu için konforlu bir kullanımı bulunuyor. 4 yönlü D-padleri tek bir döngül nokta üzerinde duran ürün, oyuncuya daha hassas deneyim sunuyor. Logitech F710 ayarları üzerinden ürünün standart komutları değiştirilebiliyor yani oyun kumandasının düğme işlevlerini tamamen değiştirebilir, fare ve klavye hareketlerini taklit ettirebilirsiniz.

Logitech F710’un avantaj ve dezavantajları

Oyuncular arasında popülerliğini korumayı başarmış bir oyun kumandası olan Logitech F710, özellikle piyasadaki en başarılı fiyat/performans ürünlerinden biri olmasıyla ön plana çıkıyor. Sahip olduğu fiziksel ve teknik özelliklere göre birçok farklı gamepad gibi yüksek fiyatlardan satılmıyor. Tam tersi bir durumdan bakıldığında da oyuncuya, kendisinden ucuz muadillerinden kolayca fark edilir şekilde daha kaliteli deneyim sunuyor. Ürünün diğer öne çıkan özelliği de kolay kullanılabilmesi. Logitech F710 kurulumu oldukça basit ve hızlıca gerçekleştirebileceğiniz işlemlerden oluşuyor.

Tüm iyi yönlerine ve hızlı aktarım özelliğine rağmen Logitech F710'un kablosuz bir oyun kumandası olması dezavantaj yaratabiliyor. Bu nedenle her kablosuz oyun kumandasında da olduğu gibi gecikme sorunu yaşama ihtimali barındırıyor. Eğer bağlantı yeterince güçlü ve stabil değil ise gamepad üzerine bastığınız bir tuşun etkisini anında göremeyebilirsiniz. Ürünle ilgili bir başka dezavantaj da ilk üretim tarihinde yatıyor. Logitech F710, çıkışını 10 sene önce gerçekleştirmiş bir oyun kumandası. Bu durum da özellikle yeni nesil konsollarda ve işletim sistemlerinde uyum sorunu çıkartmasına neden olabiliyor. Konu bilgisayar olunca bu sorun güncellemelerle çözülebilse de konsollar biraz daha fazla sıkıntı çıkartabiliyor.

Logitech F710’u kullananların yorumları

İnternetteki Logitech F710 incelemelerine göz atıldığında yorumların genellikle olumlu olduğu kolayca fark ediliyor. Ürünün talep ettiği fiyat karşılığında kullanıcılarına sunduğu özelliklerin oldukça yeterli olduğundan bahsediliyor. Malzeme kalitesi ürünün dayanıklılığını ve uzun süre boyunca kullanımını olanaklı kıldığından kablosuz kullanım sırasında yaşanan gecikmelerin oldukça düşük olduğundan söz ediliyor.

Kullanıcıların şikâyet ettiği, satıcı kaynaklı olmayan problemlerin başında ise sıkça yaşanan bağlantı kopuklukları yer alıyor. Her ne kadar gecikme miktarı az olsa da oyuncular bilgisayar ya da konsoldan bir miktar uzaklaştıktan sonra bağlantının hemen koptuğunu belirtiyor.

Kullanıcıların belirttiği diğer bir problem de oyun kumandasının tükettiği enerji miktarı. Söylenilenlere göre ürün oldukça sık aralıklarla batarya değişimi ya da şarj talep ediyor. Bu durum da tek seferde uzun süre boyunca oyun oynayan kullanıcıların moralini bozabiliyor.

Ürünün tuşları hakkında verilen geri dönüşler ise kişiden kişiye değişiyor. Kullanıcıların birçoğu Logitech F710’un D-padlerinin hassasiyetinin oldukça iyi olduğunu söylese de bu fikre katılmayanların sayısı da bir hayli fazla. Oyun kumandasının tuşlarının fazla sert ve kullanması zor olduğunu düşünen kullanıcılar, konu hakkındaki düşüncelerini internet üzerinde sıkça dile getiriyor. Bunun gibi fikir ayrılıkları dışında ürünün internette aldığı eleştirilerin büyük kısmı satıcı ya da kargo firması odaklı. Genel kanıya göre Logitech F710’un kullanıcılar tarafından iyi yorumlar aldığı söylenebilir.

Logitech F710’a alternatif ürünler

1. Microsoft Xbox Wireless Controller

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Microsoft’un kablosuz oyun kumandası, oyun camiasında oldukça sevilen bir ürün olarak biliniyor. Klasik Xbox oyun kollarının tasarımından ilham alan gamepad, kaliteli dokuya sahip. Xbox konsollarında kullanılması için üretilmiş olan ürün hem Android hem iOS işletim sistemli telefonlar ve aynı zamanda Windows 10 işletim sistemi içeren bilgisayarlar ile uyumlu. Hibrit yön düğmelerine sahip olan oyun kumandası aynı zamanda bünyesinde uyumlu kulaklıklarla bağlanılabilen 3.5 mm’lik bir jak girişi de barındırıyor.

2. Logitech F310 Kablolu Gamepad

Logitech F710 Gamepad bütçenizi aşıyorsa daha ucuz alternatifi olan Logitech F310 Kablolu Gamepad’i de tercih edebilirsiniz. Kablosuz özelliği bulunmayan modelin tuşları tamamen modifiye edilebilir ve kişiye göre ayarlanabilir. Tek bir dönme noktasına bağlı olan D-padler, oyun kumandası üzerinde daha hassas kontrol sağlıyor.

3. Razer Wolverine V2

Eğer daha üst seviyede bir ürün arıyorsanız Razer’ın Wolverine v2 ürününe göz atabilirsiniz. Ön tarafındaki iki çok işlevli düğmeye istenilen görevler atanabiliyor. Komutlarınıza cevap veren hassas kontroller ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süre ekran başından kalkamayacaksınız. Oyun kumandasının sahip olduğu bu üstün özellikler, onu bir üst segmente taşıyor. Bu nedenle Razer Wolverine v2, özellikle rekabeti seven oyuncular tarafından tercih ediliyor.

4. Steelseries Stratus Duo Wireless Gamepad

Bilgisayarla da uyumlu olan Steelseries Stratus Duo Wireless Gamepad, mobil oyuncular gibi biraz daha spesifik kullanıcı kitlesine sahip. Mobil oyun piyasasına Fortnite gibi rekabetin üst seviyelerde olduğu markalar da girince kullanıcılar, telefon ve tabletlerinde kullanabileceği daha rahat oyun kumandası aramaya başladı. Kullanışlı yapısıyla ve telefona entegre edilmesini mümkün kılan Smart Grip tutucusuyla Steelseries Stratus Duo Wireless Gamepad, gamepad denildiğinde akla ilk gelenlerden biri.

5. Snopy Rampage Gamepad

Rekabetçi oyunlar ile fazla arası olmayan, daha düşük fiyatlara çözüm arayan bir kullanıcıysanız tercihinizi pahalı markalar yerine Snopy Rampage Gamepad’den yana kullanabilirsiniz. Klasik Dualshock tasarımına benzer dizayna sahip olan ürün, özellikle klavye-fare ikilisi yerine daha kullanışlı oyun kumandası arayan oyuncular için ideal bir alternatif.

6. Nintendo Switch Pro Oyun Kumandası

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Ülkemizde çok fazla kullanıcısı olmayan Nintendo ürünleri dünyanın geri kalanında ise oldukça beğeniliyor. Markanın kendi oyun konsolu olan Nintendo Switch'te kullanılması amacıyla üretilen Nintendo Switch Pro Oyun Kumandası, bilgisayar desteğiyle farklı oyunlarda kullanıcısına yüksek kontrol sağlıyor. Fiyatı benzerlerine göre pahalı olan ürün şimdiye kadar çıkan en iyi oyun kumandalarından biri olarak kabul ediliyor.