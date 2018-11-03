Oyuncu Ahmet Kural'ın ifadeye çağrılması

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun fiziksel şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, dosyanın ilgili savcısıyla görüşülerek araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ahmet Kural'ın 5 Kasım Pazartesi günü ifade vermesi hususunda mutabık kalındığını bildirdi.
Avukat Sibel Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Kasım Perşembe günü saat 15.00'da müvekkili Ahmet Kural hakkında yapılan şikayeti ve iddiaları medya aracılığıyla öğrendiğini belirtti.
Aydın, şunları kaydetti:
"2 Kasım Cuma günü sabah 08.30'da Çağlayan Adliyesi'ne giderek dosya içeriği tarafımızca alınmış, dosyanın ilgili savcısıyla görüşülerek araya hafta sonunun girmesi nedeniyle Ahmet Bey'in 5 Kasım Pazartesi günü ifade vermesi hususunda mutabık kalınmıştır. Şunu önemle belirtmek isteriz ki olay yargıya intikal etmiştir. Taraflardan biri ifadesini vermiş, diğer taraf ise hala ifadesini vermemiştir. Hukuki sürecin sağlıklı devam etmesi ve masumiyet karinesinin zarar görmemesi adına herkesin ve taraf avukatlarının üstüne düşeni yapması gereklidir."
Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan 1 Kasım Perşembe günü şikayetçi olmuştu. Sıla Gençoğlu avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine, Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı da aldırmıştı.
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