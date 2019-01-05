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Oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:14 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Deniz Çakır hakkında bir alışveriş merkezinde yer alan mekanda, bir grup kadına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Deniz Çakır hakkında bir alışveriş merkezinde yer alan mekanda, bir grup kadına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine, oyuncu Deniz Çakır hakkında ''hakaret'' suçundan soruşturma başlattı.

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Deniz Çakır soruşturma

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