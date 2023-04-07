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Oyuncu Özlem Balcı, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

07.04.2023 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Muğla milletvekili adayları açıklandı. TRT'nin sevilen dizilerinden Seksenler başta olmak üzere çok sayıda yapımda rol alan oyuncu Özlem Balcı da genel seçimlerde MHP'den Muğla 1’inci sıra milletvekili adayı oldu.

Oyuncu Özlem Balcı, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle hafızalara kazınan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 28. Dönem Muğla 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

Özlem Balcı'nın ardından Muğla’dan 2. sırada Ertuğrul Avcı, 3. sırada Mevlüt Kiriş, 4. sırada Abdulkadir Tekin, 5. sırada Şevket Tokur, 6. sırada Hilmi Başpınar ve 7. sırada Neslihan Doğangül Önder aday gösterildi.

ÖZLEM BALCI KİMDİR?

MHP Muğla Milletvekili birinci sıra adayı Özlem Balcı aslen Seydikemer doğumlu. Muğla bölgesindeki çok sayıda radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, TRT’nin en uzun soluklu dizilerinden Seksenler dizisinde rol aldı.

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Balcı ayrıca, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının canlandırıldığı ‘Reis’ filminde Emine Erdoğan’ı oynadı. (İHA)

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Özlem Balcı MHP

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