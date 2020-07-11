Oyuncular bu telefona bayılacak

Gücünü Snapdragon 865 Plus‘ın yanı sıra 16 GB RAM‘den alarak benchmark rekorları kıracak olan telefon için taşınabilir konsol diyebiliriz. Telefonda 6.59 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde 144Hz tazelemli OLED ekran yer alacak. 144 Hz sayesinde Fortnite ve PUBG Mobile gibi rekabetçi oyunlarda daha hızlı tepkiler verebileceksiniz.

Mobil oyunlar için bir dizi optimizasyonlar ile gelecek olan telefon, kamer konusunda da iddialı olacak. Telefonun arka tarafında 64 Megapiksel + 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak.

Türkiye’de satışa sunulmayacak olan telefonun 999 dolar bandında satılacağını düşünüyoruz. Bakalım Asus, yeni telefonu ile mobil oyunculara farklı ne gibi yenilikler sunacak. Bu sorunun cevabı için 22 Temmuz 2020 tarihini beklememiz gerekecek.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.59 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 çözünürlüğünde 144Hz tazelemli OLED ekran (10-bit HDR, 108% DCI-P3, 10000:1 kontrast desteği)

Corning Gorilla Glass 6 koruma

3.1GHz Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 Plus yonga seti

Adreno 650 GPU

8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5 RAM seçenekleri

128 GB / 256 GB / 512 GB (UFS 3.0) dahili depolama

64 Megapiksel + 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 5 Megapiksel derinlik sensörü

13 Megapiksel ön kamera

Hi-Res ses

DTS Headphone:X 7.1 sanal ses desteği

Dört adet gürültü engellemeli mikrofon

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, Galileo (E1+E5a), QZSS(L1+L5), USB Type-C, NFC

30W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli batarya

Boyutlar: 171×78×9.85mm

Ağırlık: 240 g

Intel Thunderbolt 4 bağlantısını duyurdu!

