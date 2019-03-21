Oyuncuların uyuşturucu davası İstinaf’ta yeniden başladı

Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve şarkıcı Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu 20 sanığın, “uyuşturucu madde ticareti” suçundan İstinaf Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Gizem Karaca, “Gelecekte anne olma hayalim var. Önümdeki bu engelden dolayı cesaret bulamıyorum” diyerek beraatini istedi.

“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırılan Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay hapse çaptırılan Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu 20 sanığın İstinaf Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4.Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya sanık Gizem Karaca’nın da aralarında bulunduğu 11 tutuksuz sanık katılırken, davanın tek tutuklu sanığı Murat Özgener de cezaevinden getirildi. Salonda sanık avukatları da hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından sanık savunmalarına geçildi.

“Anne olma hayalim var, beraatimi istiyorum”

Duruşmada savunma yapan sanık Gizem Karaca, “Bu olay yaşandığında ben daha 19 yaşındaydım. Çok hızlı bir şekilde iş hayatına atıldım. Çalışma ortamında uyuşturucu maddeyle tanıştım ve kullandım, inkar etmiyorum. Ancak hiçbir zaman satın almadım ve satmadım. Sadece arkadaş ortamında kullandım. 7 sene oldu, bu süreçte psikolojik olarak da çok yıprandım. Geçen yıl evlendim, gelecekte anne olma hayalim var. Önümdeki bu engelden dolayı cesaret bulamıyorum. Bu hususların göz önünde bulundurulmasını istiyorum” diyerek beraatine karar verilmesini talep etti.