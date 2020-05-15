Oyunlarınız hızlı yüklensin ister misiniz?

Oyunlarınızın yüklenme hızı beş farklı etkene bağlıdır: İşlemci, grafik kartı, bellek, sabit disk ve oyununa göre ağ bağlantı hızınız.

Bildiğiniz gibi işlemci sizin sisteminizin beynidir. Tüm işler buradan geçer. İşlemcinin yüksek hızlarda çalışması önemlidir. Çünkü en ağır yükü üstlenen ekran kartıyla uyumlu olmalıdır. İyi bir ekran kartınız olsa bile işlemciniz düşükse sisteminiz "boğulur". Bunu kısaca farklı kompartımanlardan oluşan bir tren gibi düşünebilirsiniz. Tüm kompartımanlar farklı hızda çalışabilse de trenin çıkabileceğini en yüksek hız en yavaş vagonun hızıdır. Trenden farklı olarak bilgisayarlarda hızlı bir lokomotif (CPU yada GPU) burada yavaş kalan vagonları çekemez. Onun yerine yavaşlar.

Oyununuzun Anti Aliasing, çözünürlük gibi ince ayarlarını düşürerek performansını ve yüklenme süresini arttırabilirsiniz ama bu başka bir makalenin konusu. Burada donanımdan devam edelim:

Bellek miktarı çok önemlidir. Çünkü İşlemci böylelikle daha fazla veriye daha hızlı ulaşabilir. Ama bu da oyunun yada sistemin ilk yükleme hızı söz konusu olduğunda geçerli değildir.