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Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türk Büyükelçiyi kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türk Büyükelçiyi kabul etti

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, bu ülkedeki görevi sona erecek Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i kabul etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve güncel meselelerinin ele alındığı belirtildi.

Son iki yılda taraflar arasında yapılan karşılıklı üst düzey ziyaret ve görüşmelerin tüm alanlardaki iş birliğine ivme kazandırdığı ifade edilen açıklamada, Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilk toplantısının 2019 yılında iki ülke cumhurbaşkanları başkanlığında yapılması için hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Kamilov, Büyükelçi Şen’in iki yıllık verimli faaliyetini takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesine yaptığı katkıdan dolayı Şen’e teşekkür etti.

Şen de Özbekistan'daki görevini başarılı şekilde gerçekleştirmesi için kendisine sağlanan olumlu koşullardan dolayı Özbek tarafına minnettar olduğunu kaydetti.

Özbekistan'da Aralık 2016'da göreve başlayan Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in görevi ocak ayında sona erecek.

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