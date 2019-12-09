Özbekistan ile İran arasında 3 yıl sonra ilk uçak seferi yapıldı

Özbekistan ile İran arasındaki uçak seferleri 3 yıl aranın ardından yeniden başladı.

Özbekistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran’ın Zagros Airlines şirketi bugün Tahran-Taşkent seferini tamamladı.

Taşkent Havalimanı'nda 3 yıl aranın ardından yapılan seferin yolcuları Özbek makamlarınca törenle karşılandı.

Tahran-Taşkent seferleri haftada bir kez pazartesi gerçekleştirilecek. Söz konusu uçak seferleri daha sonra haftada ikiye çıkarılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özbekistan ile İran arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel-insani ve turizm alanlarındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunacak."

Özbekistan Sivil Havacılık Kurumu, geçen ay İran’ın Zagros Airlines şirketine Tahran-Taşkent seferlerini gerçekleştirmek için izin vermişti.

İki ülke başkentleri arasındaki hava seferleri 2016'da durdurulmuştu.

