Özbekistan'da 701,4 milyon dolarlık doğal gaz yatırımı

TAŞKENT (AA) – Gazprom International ve Özbekneftgaz’ın ortak iştirakı olan Natural Gas-Stream şirketi, Özbekistan’ın kuzeybatısında doğal gaz üretimi için geliştirilecek projeye 701,4 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Özbekistan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gazprom International ve Özbekneftgaz tarafından 2016 yılında Üstyurt bölgesinde doğal gaz arama, keşif ve üretimi yapmak üzere kurulan Natural Gas-Stream şirketi, ülkenin kuzeybatısındaki projeyi gerçekleştirecek.

Toplamda 701,4 milyon dolara ulaşacak projenin yatırım tutarının, 243,4 milyon doları ortak şirketin öz sermayesinden, 458 milyon doları ise dış kredilerden karşılanacak.

Proje tamamlandığında yıllık ortalama 1 milyar 633 milyon metreküp doğal gaz, 94,5 bin ton gaz bileşimi ve 80 bin ton benzin, gaz yağı, sıvılaştırılmış gaz üretme kapasitesine sahip olacak. Bölgeden üretilecek doğal gazın tamamının ise ihraç edilmesi planlanıyor.

Dünyada doğal gaz üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Özbekistan’ın, 1,1 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor. Ülkedeki doğal gaz üretimi, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 6,1 artışla 59 milyar 842 milyon metreküp oldu.

Özbek hükümeti, petrol ve doğal gaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için 2021’e kadar toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

