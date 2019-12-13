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Özbekistan'da genel seçimler için erken oy kullanma süreci başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 18:58 | Son Güncelleme

Özbekistan'da genel seçimler için erken oy kullanma süreci başladı

Özbekistan'da 22 Aralık'ta yapılacak genel seçimler için erken oy kullanma süreci başladı.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Mahmud İstamov, düzenlediği basın toplantısında, erken oy kullanma sürecinin 18 Aralık saat 18.00'de sona ereceğini söyledi.

İlk günde bin 36 vatandaşın erken oy kullandığını aktaran İstamov, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerdeki Özbekistan'ın diplomatik temsilciliklerinde kurulan 55 sandıkta da erken oy kullanma sürecinin başladığını vurguladı.

İstamov, seçim gününde kayıtlı olduğu seçim bölgesinde bulunamayacak vatandaşların erken oy kullanabileceğinin altını çizdi.

Ülkede toplam 20 milyon 516 bin 710 kayıtlı seçmenin bulunduğunu anımsatan İstamov, bu seçmenlerin ülke genelindeki 150 seçim bölgesinde kurulan 10 bin 260 sandıkta oy kullanacağını ifade etti.

- En çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyecek

Özbekistan'da 22 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerinde, ülkedeki 5 parti tarafından aday gösterilen 750 aday, parlamentodaki 150 sandalye için yarışacak.

Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek, bunun onaylanması için devlet başkanına sunma hakkını elde edecek.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından yapılacak ilk parlamento seçimi için "Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganı kullanılıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ülkedeki parlamento seçimlerini ilk defa tam teşekküllü gözlem heyetiyle izliyor.

Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçiminde, 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Partisi 52, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Partisi 27, Adalet Sosyal Demokrat Partisi 20 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 15 sandalye kazanmıştı.

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