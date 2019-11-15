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Özbekistan'da parlamento seçimleri için milletvekili adayları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:03 | Son Güncelleme

Senato ile Yasama Meclisinden oluşan Özbekistan Parlamentosunun alt kanadı olan Yasama Meclisindeki 150 sandalye için yapılacak genel seçimde, 5 siyasi parti yarışacak

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu, 22 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimleri için 750 milletvekili adayını kayda aldı.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede faaliyet yapan Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, Adalet Sosyal Demokrat Partisi ve Özbekistan Ekoloji Partisi'nin her birinin 150 milletvekili adayından oluşan aday listesini komisyona takdim ettiği bildirildi.

Merkez Seçim Komisyonunun da 22 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimleri için 5 siyasi parti tarafından gösterilen 750 kişinin milletvekili adaylığını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, 440'ı erkek, 310'u da kadından oluşan adayların tamamının üniversite mezunu olduğu, yüzde 10'unun lisansüstü eğitim veya doktora yaptığı ifade edildi.

Şimdiki parlamentoda milletvekili olarak görev yapanların 43'ünün siyasi partilerce yeniden aday gösterildiği aktarıldı.

- Seçimlerde, yaklaşık 20 milyon seçmen oy kullanacak

Senato ile Yasama Meclisinden oluşan Özbekistan Parlamentosunun alt kanadı olan Yasama Meclisindeki 150 sandalye için yapılacak genel seçimde, 5 siyasi parti yarışacak. Aynı tarihte il ve ilçe belediye meclisleri için de seçimler gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in göreve gelmesinin ardından yapılacak ilk parlamento seçimi için "Yeni Özbekistan, yeni seçimler" sloganı kullanılacak.

Yaklaşık 20 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde, 2 milyon kişi de ilk kez sandık başına gidecek. Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına takdim etme hakkını elde edecek.

Ülke genelinde 150 ayrı seçim bölgesinde 10 bine yakın sandık kurulacak.

Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçiminde 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Partisi 52, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Partisi 27, Adalet Sosyal Demokrat Partisi 20 ve Özbekistan Ekoloji Partisi de 15 sandalyeyi elde etmişti.

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