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  4. Özçekim yapmak isterken falezden düşen çocuk yaralandı

Özçekim yapmak isterken falezden düşen çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 21:34 | Son Güncelleme

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, özçekim (selfie) yapmak için çıktığı falezden düşen 16 yaşındaki kız yaralandı.

Akdeniz Mahallesi kaymakamlık lojmanları mevkisinde gezen Dilara Agaya, deniz kenarında arkadaşlarıyla özçekim (selfie) yapmak istedi.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Fotoğraf çekimi için faleze çıkan Agaya, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yüksekten düştü.

HALATLA YUKARI ÇEKİLDİ

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yarım saatlik bir çalışmayla halatla yukarı çekilen Agaya, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Agaya, iç kanama riskinden dolayı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)

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