Özçekim yapmak isterken falezden düşen çocuk yaralandı

Akdeniz Mahallesi kaymakamlık lojmanları mevkisinde gezen Dilara Agaya, deniz kenarında arkadaşlarıyla özçekim (selfie) yapmak istedi.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Fotoğraf çekimi için faleze çıkan Agaya, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yüksekten düştü.

HALATLA YUKARI ÇEKİLDİ

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yarım saatlik bir çalışmayla halatla yukarı çekilen Agaya, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Agaya, iç kanama riskinden dolayı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)

