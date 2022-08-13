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  4. Özdağ sosyal medyadan paylaştı! Çataklı'dan çok sert tepki: Sen insan değilsin

Özdağ sosyal medyadan paylaştı! Çataklı'dan çok sert tepki: Sen insan değilsin

13.08.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımıyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyadan tepki gösterdi. 'Sen insan değilsin Ümit Özdağ' diyen Çataklı, 'Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi!' dedi.

Özdağ sosyal medyadan paylaştı! Çataklı'dan çok sert tepki: Sen insan değilsin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor.Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor.Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor.Savcı tutukluyor." ifadelerini kullandı.

"SEN İNSAN DEĞİLSİN ÜMİT ÖZDAĞ"

Sosyal medyadan Özdağ'ın açıklamasına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şunları ifade etti:

"Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!"

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ İsmail Çataklı
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