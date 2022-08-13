Özdağ sosyal medyadan paylaştı! Çataklı'dan çok sert tepki: Sen insan değilsin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor.Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor.Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor.Savcı tutukluyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Karataş mahallesinde Kız caddede yürüyor, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek. Arkadan araba yaklaşıyor içine çekmek istiyor.Kız direniyor, arabaya tam bildirirken vatandaşlar müdahale ediyor.Yoldan geçen jandarma durumu görüyor ve Suriyeliyi alıyor.Savcı tutukluyor. — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 13, 2022

"SEN İNSAN DEĞİLSİN ÜMİT ÖZDAĞ"

Sosyal medyadan Özdağ'ın açıklamasına tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şunları ifade etti:

"Sen insan değilsin Ümit Özdağ. Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi! Senin yatacak yerin yok!"

Sen insan değilsin @umitozdag

Senin yalanların yüzünden dün Bolu’da parkta oturan dört masum bıçaklandı, biri de darp edildi!

Senin yatacak yerin yok! pic.twitter.com/I59JMBjJMM — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) August 13, 2022



