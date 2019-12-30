HABER
  4. (Özel) 2019 yılında internet ve sosyal medyadan suç işleyenlere ceza yağdı

(Özel) 2019 yılında internet ve sosyal medyadan suç işleyenlere ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 10:07 | Son Güncelleme

Siber polisi son bir yılda internet ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan, sanal ortamda çocuklara yönelik cinsel istismar içeren paylaşımlarda bulunan ve sanal bahis çetelerine mensup kişilerin de aralarında olduğu toplam 6 bin 179 kişiye yasal işlem yaptı.İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı verilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geride kalan 2019 yılında çetelere göz açtırmadı.

Siber polisi son bir yılda internet ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan, sanal ortamda çocuklara yönelik cinsel istismar içeren paylaşımlarda bulunan ve sanal bahis çetelerine mensup kişilerin de aralarında olduğu toplam 6 bin 179 kişiye yasal işlem yaptı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı verilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geride kalan 2019 yılında çetelere göz açtırmadı. Yurt içi ve uluslararası olmak üzere 12 aylık dönemde çevrim içi çocuk istismarından yasa dışı bahse, kredi kartı dolandırıcılığından Bitcoin hırsızlığına, ‘mail order’ yöntemiyle dolandırıcılıktan zararlı yazılım suçlarına kadar çetelere yönelik 20’si planlı, 149’u çok yönlü takip olmak üzere toplam 169 operasyon gerçekleştirildi. Bu baskınlarda 979 örgüt üyesi ve yöneticisi ya da tacizci gözaltına alındı. Bu kişilerden 97 zanlı mahkemeden serbest kalırken, 268 şüpheli hakkında ise ‘adli kontrol’ hükümleri uygulandı. Siber polisinin takibinden kaçamayan 431 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Son 1 yıl içinde bilişim suçlarını kapsayan operasyonlarda çeşitli çap ve türde 7 bin 892 materyal ve dijital malzemeye el konuldu.

Suç ekonomisinin oluşturduğu milyonlarca dolar ve TL’ye el konuldu
Söz konusu siber dolandırıcılık suçlarına karışmış tutuklu ve adli hükümlülerden ele geçen haksız kazancın miktarı ise 10 milyon 545 bin 704 Türk Lirası, 2 milyon 986 bin 554 euro, 669 bin 180 dolar, 220 İsviçre Frangı para ve 350 Bitcoin ile 500 Etherium olarak açıklandı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son anda kurtarılan para miktarı ise 70 milyon Türk Lirası, 400 bin dolar ve 400 bin euro olarak duyuruldu. Operasyonlarda bloke konularak suçluların eline geçmesi engellenen paranın, son yılların en büyük miktar olduğu kaydedildi.

Internet ve sosyal medyadan suç işleyenlere ceza yağdı
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında internet ve sosyal medyadan suç işleyen 5 bin 141 kişiye yasal işlem yaptı. Yıl boyunca yapılan çalışmaların verilerini paylaşan Siber Polisi, internet ve sosyal medya hesapları üzerinden ‘çocuk istismarı’ suçu işleyen 24, FETÖ/PDY propagandası yapan 291, terör propagandası yapan 55, Atatürk’ün manevi hatırası ve Cumhurbaşkanı ile diğer devlet büyüklerine hakaret eden 763, halkı provoke eden, kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımlarla dini değerlere hakaret eden 534 kişiye işlem yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yapan 403 kişi, Sporda Şiddetin Önlenmesi kapsamında 189 kişi, dijital ortamda kişi ve kurumlara hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle 520, örgütsel dokümanların çözümüne dayalı 589 ve diğer operasyonel şubelere verilen teknik destek kapsamında bin 749 kişi olmak üzere toplam 5 bin 141 sosyal medya kullanıcısına yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Çevrim içi çocuk istismarına darbe: 37 gözaltı
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan polisler, internet üzerinde sanal devriye görevi gerçekleştirerek sosyal paylaşım sitesi üzerinden taciz gerçekleştirenlere de göz açtırmadı. Yıl boyunca sanal ortamdaki sapıklara yönelik olarak çalışma yürüten emniyet ekipleri, Interpol-Europol, FBI, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi ile İngiltere, Kanada, Polonya, Belçika, Avustralya ve Almanya polisinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı bilgi paylaşım sonucunda 26 operasyon gerçekleştirdi. Bu ülkelerden aktarılan raporlar ışığında teknik incelemeyle söz konusu video ve fotoğrafların paylaşıldığı konumu tespit eden siber polisi, internet üzerinden çocuğa cinsel istismar eden kişilere yönelik yıl içinde gerçekleştirilen toplam 26 operasyonda 37 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12’si ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest kalırken, 15 istismarcı ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 10 şüphelinin bir kısmı ülkelerine iade edilirken, bazıları ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARTNER Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
(Özel) Çiftlik Anaokulu büyük ilgi görüyor(Özel) Çiftlik Anaokulu büyük ilgi görüyor
Sinan Aygün CHP'den istifa ettiSinan Aygün CHP'den istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 aralık yarın (salı) yarım gün mü, resmi tatil mi? 31 aralık yarın okullar tatil mi?

31 aralık yarın tatil mi? İşte yanıtı...

Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı? (Ovacık için 30 aralık kar tatili haberi)

Tunceli'de eğitime kar engeli

Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı? (30 Aralık pazartesi bugün Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil)

5 ilçede eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul'da minibüste 'taciz' iddiası! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul'da minibüste 'taciz' iddiası! O anlar kamerada

Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

Kontrolden çıkan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.